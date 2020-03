Le ultime di calciomercato si concentrano sulla prossima sessione estiva e sul grande desiderio di Conte per rinforzare l’attacco nerazzurro

Antonio Conte rischia concretamente di perdere Lautaro Martinez nel prossimo calciomercato estivo. Dalla Spagna continuano infatti a insistere dando per certa la cessione dell’argentino al Barcellona, già forte di un accordo con l’entourage del classe ’97 ex Racing e in trattativa avanzata con la società nerazzurra. L’affare potrebbe andare in porto a una cifra superiore a quella della clausola, 111 milioni di euro, comprese però almeno un paio di contropartite tecniche. Todibo, Alena e Semedo i nomi che circolano in tal senso, ma occhio ovviamente a Vidal, grande desiderio del tecnico a gennaio.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Spunta data ufficialità

Calciomercato Inter, dalla Spagna: a Madrid il ‘sogno’ di Conte per l’attacco

Chi al posto di Lautaro? Il nome in pole è probabilmente quello di Aubameyang, non a caso Marotta è già al lavoro per trovare un’intesa con l’Arsenal. L’Ad, come svelatovi da Interlive.it, punta a inserire nell’operazione il cartellino di Ivan Perisic che il Bayern Monaco potrebbe decidere di non riscattare. Anthony Martial del Manchester United e Timo Werner del Lipsia, anche se sul tedesco appare in netto vantaggio il Liverpool, sarebbero le principali alternativa al gabonese, graditissimo naturalmente a Conte, seppur ‘Don Balon’ sostiene che l’allenatore sogni un altro calciatore per l’attacco.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Svelata la cifra

Il nome in cima alla lista del salentino sarebbe quello di Gareth Bale, che il Real Madrid è disposto a cedere da almeno un anno e mezzo. L’ingaggio da 15 milioni di euro netti eventuale ostacolo all’affare, a meno di un grosso sacrificio di Suning, peraltro già a un passo dall’acquisto del campione gallese – ma per il Jiangsu – nella scorsa estate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Marotta spera nel riscatto | Ma il giocatore vuole tornare!

Calciomercato Inter, Sensi porta il nuovo bomber