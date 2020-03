Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un calciatore che punta al ritorno in nerazzurro al termine di questa stagione. Rischio beffa per Marotta



Tra i 130 e i 150 milioni di euro potrebbe in teoria intascare l’Inter a giugno dalle cessioni di quei giocatori ceduti in prestito con o senza diritto di riscatto nel calciomercato della scorsa estate e in quello invernale. In teoria, appunto, visto che ad oggi – da Perisic, possibile pedina di scambio per Aubameyang, a Mauro Icardi fino a Joao Mario – non c’è certezza sull’esercizio di nessuno di essi, se non al contrario. Tranne, forse, per quello di Valentino Lazaro passato al Newcastle nella finestra di riparazione a titolo temporaneo oneroso per 1,5 milioni con opzione d’acquisto fissata a 23,5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, riscatto Lazaro: Marotta rischia la ‘beffa’

Il riscatto del laterale austriaco, pagato circa 24 milioni l’estate scorsa e poi utilizzato col contagocce da Antonio Conte, rischia però di saltare. E non certo per volontà del club inglese, ma perché – come riporta ‘Tuttosport’ – lo stesso classe ’96 è intenzionato a far ritorno a Milano per provare a convincere il tecnico interista nel prossimo ritiro estivo a ridargli un’altra chance. Se la volontà dell’ex Hertha Berlino dovesse avere la meglio, il club targato Suning perderebbe i venti milioni e passa del suo riscatto. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

