Costacurta: “Conte e i giocatori hanno capito cosa bisogna fare”

Inter, l’ex difensore Alessandro Costacurta ora opinionista per Sky, ha voluto dare un parere sulla possibilità di disputare dei playoff per decretare la classifica del campionato e anche su Antonio Conte e l’Inter

INTER COSTACURTA DICHIARAZIONI/ L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, è intervenuto a Sky Sport per dare la sua opinione sulle soluzioni che si potrebbero adottare per far terminare il campionato. Una di queste ipotesi gli piace particolarmente ed è quella di fare delle finali a scontri diretti, sia per il campionato che per le Coppe europee e in merito ha spiegato: “Se ci sarà una ripartenza a breve si andrà avanti con il calendario, ma non credo che avverrà. A me l’idea dei playoff piace, a quattro ma anche a sei squadre, con Juve e Lazio già al secondo turno e le sfide Inter-Napoli e Atalanta-Roma. Gli stessi risultati delle due partite andrebbero a premiare la classifica. Credo sia la cosa più giusta. Anche le Final Four o Final Eight di Champions sarebbero bellissime… Siamo legati ad un costume come quello italiano, ma questa sarebbe una novità che emozionerebbe di più”.

Poi ha voluto dare anche un parere sull’Inter e ha detto: “Credo che ad Antonio Conte serva più tempo. Quest’anno lui e i giocatori hanno capito cosa bisogna fare dando grandissima forza all’Inter, come squadra ma anche come brand“.