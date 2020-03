Calciomercato, top club all’assalto | Ma l’Inter lo blinda!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su uno dei giocatori nerazzurri più ambiti dai top club europei che però la dirigenza ha intenzione di blindare con un nuovo contratto

L’emergenza coronavirus non ferma la pianificazione sportiva dell’Inter in vista della prossima stagione. In questi mesi la dirigenza nerazzurra lavorerà molto anche sul fronte rinnovi: complicato a dir poco quello di Lautaro Martinez, che in Spagna danno per certo al Barcellona a partire dell’anno venturo, pressoché certo quello di Samir Handanovic fino al giugno 2022. Il capitano resterà titolare almeno per un’altra annata, con il rumeno Radu in pole per diventare il nuovo ‘secondo’ dello sloveno.

Calciomercato Inter, Suning blinda Bastoni: i dettagli

In ballo pure i prolungamenti di Marcelo Brozovic, in scadenza nel giugno 2022 ma con una clausola (65 milioni) relativamente bassa visto il calciomercato di oggi), e Alessandro Bastoni. Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano a blindare soprattutto quest’ultimo per respingere anticipatamente i prevedibili assalti di top club del calibro di Manchester City e Barcellona. Come riporta stamane ‘Tuttosport’, è previsto il suo rinnovo contrattuale fino a giugno 2024 – l’attuale accordo scade nel 2023 – con annesso adeguamento al rialzo dello stipendio odierno, che è di appena 300mila euro netti.

Col passare dei mesi Bastoni è riuscito a conquistarsi un ruolo di primo piano nell’Inter di Conte, come testimoniano le 17 presenze collezionate per 1.330 minuti disputati nella di fatto sua prima stagione in maglia nerazzurra. L’estate scorsa sono arrivate molte richieste per il classe ’99, ma il tecnico si è opposto alla sua partenza avendo constatato in ritiro di avere fra le mani un giocatore di grandi prospettive e già prezioso per il presente vista in particolare la sua abilità coi piedi e dunque nel far partire l’azione da dietro.

