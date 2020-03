Calciomercato Inter, jolly per Conte | Possibile affare a Madrid

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul possibile affare con il Real Madrid nella prossima sessione estiva. Jolly per Conte

In estate il Real Madrid potrebbe bussare a casa Inter per Skriniar e Lautaro Martinez. Per l’attaccante argentino, però, rischia di essere troppo tardi dato che il Barcellona sarebbe già in trattativa coi nerazzurri forte di un accordo col suo entourage sulla base – come scrivono in Spagna – di un contratto da ben 17-18 milioni di euro a stagione. In pratica al ‘Toro’, trasferendosi in Catalagna, verrebbe garantito lo stesso stipendio del francese Griezmann. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Occhio a un nome clamoroso

Calciomercato Inter, ‘occasione’ dal Real Madrid: le ultime

Anche l’Inter, però, potrebbe chiedere qualche giocatore alle ‘Merengues’. Sempre in Spagna dicono infatti che Conte sogni Gareth Bale, che gli spagnoli sono disposti a cedere quanto Lucas Vazquez che sarebbe senz’altro più alla portata dei nerazzurri. Il 28enne di La Coruna può diventare davvero un obiettivo di calciomercato della società targata Suning. Del resto il classe ’91 rappresenta un’occasione sul piano squisitamente tecnico data la sua duttilità tattica nonché generosità sotto l’aspetto agonistico, e un sotto l’aspetto economico: è in scadenza nel giugno 2021 e di conseguenza Beppe Marotta, che vanta anche ottimi rapporti con Florentino Perez, avrebbe modo di portarselo a casa a una cifra più che conveniente, di certo inferiore ai 20 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, top club all’assalto | Ma l’Inter lo blinda!

Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Svelata la cifra