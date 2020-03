Inter, dissapori in società | Da Lautaro a Coutinho: le ultime di InterLive

C’è grande fermento intorno al calciomercato Inter. Dalla possibile cessione di Lautaro al ritorno di Coutinho: clima teso in casa nerazzurra.

Con i campi di gioco e di allenamento deserti per l’emergenza coronavirus, a tenere banco in questi giorni è soprattutto il calciomercato. Il nome più gettonato continua a essere quello di Lautaro Martinez. Nonostante le rassicurazioni del vice presidente Zanetti sulla volontà del club meneghino di continuare a puntare su di lui, non si placano le voci sull’addio del 22 attaccante argentino. Le big della Premier League hanno messo gli occhi sul ‘Toro’, ma in prima fila c’è sempre il Barcellona, del connazionale Messi. E’ di oggi la notizia secondo cui i nerazzurri avrebbero rifiutato un’offerta da 70 milioni di euro più i cartellini del centrocampista Vidal e dell’esterno destro Semedo perché puntano ad ottenere tutti i 111 milioni della clausola di rescissione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, messaggio all’Inter: “Giocherei anche gratis”

Calciomercato, ESCLUSIVO: Coutinho fa ‘litigare’ l’Inter

Il Barcellona, tuttavia, non molla anche perché ha un’altra carta da giocare e che risponde al nome di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco che, tuttavia, non sborserà i 120 milioni di euro necessari a riscattare il suo cartellino. Il giocatore vorrebbe tornare al Liverpool, ma in Inghilterra sono soprattutto Chelsea e Tottenham che vorrebbero prenderlo. Un ritorno all’Inter non è da escludere, ma la situazione non è semplice. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, infatti, se da un lato il DS Ausilio è favorevole al ‘rimpatrio’ del suo pupillo, dall’altro l’AD Marotta non pare affatto convinto dell’operazione sia dal punto di vista economico che tecnico, non essendo Cou una seconda punta come Lautaro. Non è la prima volta che i due uomini mercato interisti non sono d’accordo come testimonia lo scambio fallito clamorosamente tra Spinazzola e Politano a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Marotta esaudisce il desiderio di Conte: firma vicina!

Probabile che l’ultima parola spetti a Conte. Il tecnico salentino potrebbe ridisegnare l’Inter con un modulo 3-4-2-1 che prevederebbe due trequartisti come Eriksen e appunto Coutinho alle spalle dell’unica punta Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter battuta: scambio con la Juventus