Juventus-Inter, rivelazione choc | Tampone giorno della partita

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’intervista della compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani trovato positivo al coronavirus

Sta facendo molto discutere l’intervista rilasciata a ‘TPI’ da Michela Persico, giornalista e influncer ma soprattutto compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani che è stato il primo giocatore dei bianconeri e di tutta la Serie A positivo (ma asintomatico) al coronavirus. In pratica la Persico ha fatto una rivelazione choc, per ora non smentita, ovvero che Rugani “ha fatto il tampone domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Juventus-Inter con Rugani già affetto da coronavirus

Giusto l’8 marzo si è giocata a Torino e a porte chiuse Juventus-Inter. Si è giocata quindi con un giocatore – appunto il numero 24 bianconero, rimasto per tutto il tempo in panchina ma allenatosi nel pre-gara coi suoi compagni partecipando con gli stessi ai festeggiamenti della vittoria negli spogliatoi – contagiato dal covid-19 e con la concreta possibilità – non a caso sono poi risultati positivi Matuidi e Dybala – di infettare i suoi compagni così come i giocatori nerazzurri e tutti i presenti alla partita finita 2-0 in favore della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Rugani ha fatto il tampone, la Persico (anche lei poi positiva) dice proprio l’8, perché qualche giorno prima (o il giorno prima stesso) e dopo essere tornato a casa per l’allenamento, “si sentiva poco bene” e “aveva qualche linea di febbre”. Il tampone l’ha fatto “al campus, sempre alla Continassa, presso il J-Medical, eseguito dalla struttura sanitaria pubblica a cui si appoggia il club. Ventiquattro ore (“il 9 marzo”, specifica la Persico) dopo è arrivato il risultato”, che però la Juventus ha reso ufficiale solo l’11…

