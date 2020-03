Calciomercato Inter, entra in scena Guardiola | Il talento sfuma

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’ingresso del Manchester City di Guardiola nella corsa a un grande talento della nostra Serie A

Pep Guardiola e il suo Manchester City, ricordiamo escluso per due anni dalle coppe europee per le violazioni delle norme del Fair Play Finanziario anche se il club inglese ha presentato ricorso, potrebbe provare a strappare Skriniar all’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Il centrale slovacco piace da tempo al tecnico catalano, tanto che un tentativo fu fatto già nel gennaio di due anni fa con una offerta da 67 milioni di euro respinta allora da Suning. L’azienda cinese a capo del club nerazzurro direbbe no anche oggi, a meno che i ‘Citizens’ non dovessero presentarsi con un assegno di 80-90 milioni.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, un altro belga per Conte | I dettagli

Calciomercato Inter, non solo Skriniar: Guardiola vuole il talento della Serie A

Sulla lista di Guardiola, stando a ‘Sport Witness’, figura anche un altro giocatore di Serie A, nello specifico il talento del Brescia Sandro Tonali. Questa rappresenta una cattiva notizia per le big italiane, la Juventus e la stessa Inter su tutte che da tempo hanno messo nel mirino il centrocampista classe 2000. La società inglese potrebbe infatti non avere alcun problema ad ‘accontentare’ il numero uno del club lombardo Massimo Cellino, il quale per il suo ‘gioiello’ – già sotto osservazione dal Real Madrid – chiede non meno di 50 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Erede Handanovic: Pastorello all’opera, ma spunta altro nome | Le ultime di InterLive

Inter, dissapori in società | Da Lautaro a Coutinho: le ultime di InterLive