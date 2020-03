Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’erede del portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic che il prossimo luglio compierà 36 anni

Handanovic dovrebbe essere il numero uno dell’Inter anche nella prossima stagione, tuttavia sono già cominciate le manovre per quanto riguarda il suo erede. Ionut Radu, già di proprietà dei nerazzurri e Juan Musso dell’Udinese restano piste concrete, ma stando alle ultime informazioni raccolte da Interlive.it va tenuto davvero in grande considerazione il nome di Meret. Il 23enne friulano vuole lasciare il Napoli dove già prima dello stop causa emergenza coronavirus aveva perso il posto da titolare a vantaggio del colombiano Ospina, preferitogli da Gattuso perché più abile a giocare coi piedi.

Calciomercato Inter, da Meret a Onana: ULTIME di Interlive.it sul post Handanovic

Il suo agente Federico Pastorello è già all’opera per cercargli una nuova sistemazione, secondo quanto ci risulta il dialogo è fitto proprio coi nerazzurri con cui come noto vanta un eccellente rapporto. E’ chiaro, però, che Meret approderebbe a Milano solo qualora gli venisse garantito un posto fisso o quasi nell’undici di partenza. Una trattativa col Napoli di De Laurentiis avrebbe buone chance di andare in porto, visto che il ragazzo preme per andare via e tra le due dirigenze il dialogo è aperto da tempo come dimostrano l’affare Politano concluso lo scorso gennaio e i discorsi per Allan e Vecino. In ottica eredità di Handanovic, mentre per il ruolo di nuovo vice si dice possa spuntarla Sepe del Parma, il club di viale della Liberazione valuta anche altri profili: tra questi, secondo quanto raccolto, figura quello di André Onana, 23enne camerunese in forza all’Ajax.

Onana è legato ai ‘Lancieri’ da un contratto in scadenza nel giugno 2022 ed è considerato uno dei migliori giovani portieri del panorama calcistico internazionale. Sulle sue tracce ci sono non a caso anche alcuni top club stranieri, Barcellona su tutti.

