Calciomercato Inter, un altro belga per Conte | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile approdo in nerazzurro e a costo zero di un giocatore di esperienza connazionale di Lukaku

L’emergenza coronavirus non ferma la pianificazione dell’Inter per la prossima stagione. Marotta e Ausilio, divisi a dir poco sul ritorno di Coutinho, sono al lavoro per regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi di spessore internazionale. In attacco si valuta soprattutto Pierre-Emerick Aubameyang come eventuale sostituto di Lautaro Martinez, corteggiato in particolar modo dal Barcellona, mentre a centrocampo si è fatta sempre più forte la candidatura di Corentin Tolisso; il francese in uscita dal Bayern potrebbe arrivare attraverso uno scambio con Perisic. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Per quanto riguarda la difesa, invece, la priorità sarebbe il giovane del Verona Kumbulla.

Calciomercato Inter, nuovo colpo a zero: i dettagli

Considerata la pressoché certa partenza di Godin, la dirigenza interista vorrebbe portarsi a casa un altro elemento di esperienza più avvezzo però alla difesa a tre. A tal proposito ‘fichajes.net’ rilancia la candidatura di Jan Vertonghen, centrale mancino in scadenza a giugno col Tottenham. Connazionale di Lukaku – che ha lasciato Milano assieme a Brozovic, Handanovic, Young, Moses, lo stesso Godin ed Eriksen – il 32enne belga starebbe negoziando con l’Inter il suo arrivo a Milano a costo zero.

Possibile un contratto di almeno due stagioni da circa 4 milioni di euro l’anno. Vertonghen si contenderebbe una maglia da titolare con il giovane Bastoni sul centro-sinistra della linea difensiva a tre e sarebbe il secondo big ‘scippato’ al grande ex Mourinho nel giro di pochi mesi.

