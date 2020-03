Calciomercato, Conte pressa e l’Inter riparte all’assalto | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nuovo tentativo dei nerazzurri per regalare a Conte il rinforzo tanto desiderato sulla fascia sinistra

Conte insiste nel volere un rinforzo di spessore per la corsia sinistra, dove al momento solo l’esperto inglese Young è certo di restare. Il preferito del tecnico nerazzurro era ed è ancora oggi Marcos Alonso. Come conferma stamane ‘Tuttosport’, la dirigenza è pronta a tornare all’assalto del laterale spagnolo dopo che nello scorso calciomercato di gennaio si è era dovuta arrendere alle esagerate richieste del Chelsea. In cifre, 35 milioni di euro che erano tantissimi per un giocatore allora ai margini della squadra di Lampard. Prima dello stop causa emergenza coronavirus, però, l’ex Fiorentina è riuscito a riprendersi la maglia da titolare e questo potrebbe far rimanere l’affare molto complicato.

Calciomercato Inter, obiettivo Alonso: idea scambio col Chelsea, ma occhio alle alternative

L’emergenza sanitaria causerà una forte ‘recessione’ anche nel mondo del calcio, con le società piccole e grandi costrette a ricorrere ancor di più a degli scambi per la costruzione delle rispettive squadre. Proprio per Alonso, Marotta e Ausilio potrebbero tentare questa strada proponendo ai ‘Blues’ di Abramovich uno scambio alla pari con Vecino, giocatore che sembra gradire molto ai londinesi pronti comunque a cedere uno tra appunto Alonso ed Emerson Palmieri che è nel mirino della Juventus e fra le alternative al classe ’90. Le altre sono Acuna dello Sporting CP già trattato lo scorso gennaio, Kurzawa in scadenza col PSG e a Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte anche lui nei radar da tempo.

Il serbo interessa molto all’Inter perché duttile e preziosissimo sia per il gioco che per i suoi compagni come dimostrano i 27 assist realizzati nelle ultime due stagioni.

