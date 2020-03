Giroud: “Era tutto fatto ma non mi hanno lasciato andare”

Inter, l’attaccante del Chelsea Giroud ha voluto ulteriormente confermare il suo gradimento a trasferirsi a Milano. Il giocatore ha anche informato sul motivo della mancata partenza già a gennaio

INTER GIROUD AGGIORNAMENTO/ Parafrasando una frase di un noto capolavoro: "Questo matrimonio s'ha da fare", l'attaccante Olivier Giroud è stato intervistato da 'Telefoot', per avere un parere sul suo futuro. Alla domanda sul suo possibile passaggio in nerazzurro la prossima estate, visto che il suo contratto con il Chelsea scadrà alla fine di giugno, il calciatore ha risposto con un sorridente: "Chissà". Poi ha voluto spiegare il motivo per cui a gennaio il suo trasferimento in nerazzurro sia saltato e ha detto: "Era tutto fatto, ma alla fine il club non mi ha voluto lasciar andare. La conditio sine qua non per la mia partenza era che trovassero un sostituto".

Gli hanno fatto notare, che anche la Lazio lo ha cercato e in merito ha dichiarato: “Il progetto sportivo dell’Inter era il più interessante per me. Parlai anche con Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra e questo era indubbiamente un vantaggio per me. In più l’Inter gioca la Champions, è un grande club. Devo dire, però, che la Lazio ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa, ma l’affare è stato bloccato”.