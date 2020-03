Kumbulla: ci sono almeno quattro squadre sul giocatore dell’Hellas

Inter, il difensore Kumbulla è stato autore insieme all’Hellas Verona di una stagione molto positiva. Naturalmente le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate e c’è molta concorrenza per il suo cartellino

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla, è una delle tante rivelazioni della squadra di Juric che quest’anno ha veramente stupito ed ha vinto nettamente il premio di squadre rivelazione della nostra serie A, soprattutto perché a inizio campionato veniva considerata tra le papabili al ritorno immediato in serie B. Comunque sono tanti giocatori della squadra giallo-blu che si sono messi in luce in questa stagione, ma sicuramente il difensore albanese è quello che ha colpito di più e sul quale l’Inter ha messo gli occhi da tempo, sfruttando anche l’ottima intesa che c’è con il club veneto.

La concorrenza però è tanta, oltre al Napoli di Gattuso che nel prossimo calciomercato potrebbe perdere Koulibaly, ci sarebbe anche la Lazio di Simone Inzaghi. Inoltre non è da sottovalutare anche il forte interessamento da parte del Chelsea che dopo essere stato fermo un anno dal mercato per le questioni di fpf, la prossima estate vorrà recuperare e migliorare la squadra.