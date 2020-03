Calciomercato Inter, Juventus su Icardi | Contropartita italiana

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Icardi e il quasi certo tentativo della Juventus. La contropartita potrebbe arrivare da Udine

Si fanno sempre più insistenti le voci sul ritorno di Icardi a Milano per via del mancato riscatto del Paris Saint-Germain ma anche per il desiderio dello stesso centravanti argentino di riabbracciare l’Italia dove è rimasta la sua famiglia. E dove, stando ad ulteriori rumors di calciomercato, potrebbe voler rimanere nel prossimo futuro. Non a caso la moglie-agente Wanda Nara avrebbe riattivato i contatti con la Juventus, ancora alla ricerca di un numero 9. Era e sarebbe complicata l’operazione con l’Inter, anche se la ‘Vecchia Signora’ avrebbe stavolta qualche chance di abbattere il muro eretto da Suning considerato che il classe ’93 di Rosario non potrebbe rientrare nel progetto sportivo interista e che in Serie A avrebbe interesse a vestire solo la maglia bianconera.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Vecino in uscita | Possibile scambio in Premier

Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus con contropartita

L’emergenza coronavirus porterà a una recessione economica anche nell’industria del calcio, ‘costringendo’ i club di tutto il mondo a utilizzare ancor di più la via degli scambi. Ecco allora che la Juventus per Icardi potrebbe mettere sul tavolo una contropartita con l’ovvio scopo di ridurre il costo del cartellino. Bernardeschi, già tirato in ballo nella sfida per Federico Chiesa, Rabiot e magari Higuain nomi possibili, ma occhio a Rolando Mandragora. Stando alle ultime indiscrezioni il club presieduto da Andrea Agnelli è intenzionato a riscattarlo dall’Udinese dietro il pagamento di circa 26 milioni di euro, per poi cederlo altrove provando magari ad inserirlo in qualche altro affare, anche se giusto oggi il 22enne ex Genoa ha strizzato l’occhio a un ritorno con permanenza a Torino.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, da Perisic a Tolisso | L’annuncio del Bayern e le ultime di InterLive

Mandragora nell’operazione Icardi è un’ipotesi affatto da ‘fantamercato’, peraltro il calciatore napoletano – per età e caratteristiche tecnico-tattiche – potrebbe risultare molto gradito sia alla dirigenza di viale della Liberazione che ad Antonio Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, dissapori in società | Da Lautaro a Coutinho: le ultime di InterLive