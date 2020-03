Ferri: “Eriksen è sicuramente un giocatore importante”

Inter, l’ex difensore Riccardo Ferri ha voluto dare un parere sull’annata della squadra di Conte e sulle voci di mercato riguardanti Martinez. Inoltre ha dato un’opinione anche sul nuovo arrivato Eriksen

INTER FERRI INTERVISTA/ L’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere delle delucidazioni sulla sua ex squadra. Queste le sue prime parole: “Il campionato dell’Inter, fino al momento dell’interruzione, è stato senz’altro positivo. Sono arrivati giocatori nuovi a gennaio che non hanno avuto tempo di integrarsi, come Eriksen. Ci sono state delle flessioni ma un campionato così da parte dell’Inter era inimmaginabile a inizio stagione guardando ai tanti cambiamenti fatti”. Gli hanno fatto notare come Lautaro Martinez sia al centro delle notizie di mercato e lui ha spiegato: “E’ indubbiamente uno dei fuoriclasse dell’Inter ma la squadra nerazzurra non è una bancarella. Se la società decidesse di sacrificare un suo talento lo farebbe solo per migliorare globalmente la rosa“. Gli hanno chiesto un parere su Eriksen e lui ha detto: “Finché ci sarà Conte sulla panchina dell’Inter, non ci sarà mai un giocatore attorno al quale plasmare la squadra. Esiste solo il gruppo. Eriksen è sicuramente un giocatore importante capace di far correre la palla più velocemente di altri, negli ultimi 16 metri e da calcio piazzato può dare tante soluzioni. Può essere la ciliegina sulla torta per l‘Inter ma è lui che deve mettersi a disposizione della squadra”.

L’ultima domanda era abbastanza spinosa e riguardava il taglio degli stipendi, che è partito dalla Juventus e Ferri ha dichiarato: “E’ un‘iniziativa importante, non tutte le società possono portare a casa un risultato simile. Mi auguro che i soldi risparmiati vengano versati per aiutare a livello sanitario“.