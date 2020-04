Inter, Nainggolan-Cagliari a titolo definitivo | Giulini si scopre

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a proposito di Radja Nainggolan

Il futuro di Radja Nainggolan resta a dir poco incerto. Di sicuro il belga non ha alcuna chance di entrare nel progetto targato Conte e quindi di far ritorno – per restarci – all’Inter che però resta proprietaria del suo cartellino. Il Cagliari, dove si è trasferito in prestito l’estate scorsa rilanciandosi almeno nei primi mesi, potrebbe acquistarlo a titolo definitivo? A domanda precisa il presidente della società sarda, Tommaso Giulini, ha risposto così nella trasmissione ‘Monitor’ in onda su ‘Videolina’: “Ci proveremo se ci saranno le condizioni per farlo restare, ma la trattativa è complicata – le sue parole riportate da ‘cagliarinews24’ – Se ci saranno margini e la volontà di Radja, proveremo anche a imbastirla, anche se oggi con la situazione che viviamo è difficile fare previsioni. Di sicuro lui in stagione ha dimostrato cosa può fare qua”.

Calciomercato Inter, Nainggolan pedina di scambio

Molto probabilmente l’Inter cercherà in tutti i modi possibili i trovare un accordo col Cagliari per la cessione definitiva di Nainggolan. Beppe Marotta potrebbe proporre il suo cartellino in cambio di uno sconto sul prezzo del riscatto di Barella, che è fissato a circa 25 milioni di euro bonus esclusi.

