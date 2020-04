Calciomercato Inter, doppio colpo in difesa | Ma uno arriva nel 2021!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla difesa con la possibile conclusione di due operazioni. Una a costo zero, l’altra in ottica giugno 2021

L’Inter potrebbe rimpiazzare Godin, destinato davvero all’addio, con due giocatori altrettanto esperti anche se complessivamente di livello inferiore, benché più ‘congeniali’ alla difesa a tre: parliamo di Matteo Darmian (già bloccato) ora al Parma e Vertonghen del Tottenham, con quest’ultimo che arriverebbe a parametro zero visto che è in scadenza a fine stagione. Indiscrezioni di calciomercato danno i nerazzurri, come per Giroud, pronti a chiudere sulla base di un biennale più opzione per una ulteriore stagione.

Calciomercato Inter, Vertonghen ‘rimanda’ Kumbulla: i dettagli

Non solo esperti, per la difesa la società targata Suning tiene sempre in forte considerazione anche profili giovani e di grande prospettiva. Su tutti Marash Kumbulla, classe 2000 italo-albanese messosi in luce quest’anno con la maglia del Verona. Sul ragazzo c’è molta concorrenza, ma il club nerazzurro viene dato in pole. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Stando a ‘L’Arena’, la dirigenza di viale della Liberazione potrebbe acquistare il cartellino del 19enne ma lasciarlo un altro anno – in prestito – al club veneto per consentirgli di proseguire con meno pressioni il suo percorso di maturazione. La ‘condizione’, però, sarebbe appunto l’ingaggio di Vertonghen.

