Calciomercato Inter, nuovi affari col Manchester United | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle nuove possibile operazioni col Manchester United nella prossima sessione

Nell’ultimo anno, anzi meno l’Inter ha attinto molto dal Manchester United. Gli affari sono stati tre in tutto, con quello per Lukaku a rappresentare certamente il più pesante e complicato. I nerazzurri sono riusciti a mettere le mani sul belga, il grande desiderio di Conte, dopo una lunga trattativa più volte sul punto di sfumare. Alla fine è stato decisivo il no di Dybala agli inglesi, altrimenti il 26enne di Antwerpen sarebbe beffardamente andato alla Juventus. Alexis Sanchez e Young (a gennaio) le altre due operazioni concluse coi ‘Red Devils’: la prima in prestito, col cileno destinato a tornare a ‘Old Trafford’ al termine della stagione (l’ex Udinese potrebbe poi trasferirsi in Qatar), la seconda a titolo definitivo. Il laterale britannico dovrebbe invece restare, dato che la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto.

Calciomercato, Godin e non solo: i nuovi possibili affari tra Inter e Manchester United

Nel prossimo calciomercato Inter e Manchester United potrebbero tornare a fare affari insieme. Le ultime indiscrezioni danno gli inglesi interessati a Godin, in uscita dal club targato Suning. L’esperto centrale uruguagio, non integratosi nella difesa a tre, è già stato nel mirino dei ‘Red Devils’ ai tempi di Mourinho. Per Solskjaer sarebbe un innesto di assoluta esperienza per il suo traballante reparto arretrato. L’ex Atletico, che in Inghilterra piace pure al Tottenham proprio dello ‘Special One’, potrebbe partire per una cifra quasi ‘simbolica’ considerata l’età e il ‘risparmio’ per l’Inter sul fronte monte ingaggi.

C’è un altro interista e uruguagio che potrebbe trasferirsi a Manchester, ovvero Vecino. Pure il classe ’91, infatti, è nei radar dello United. In chiave trasferimento all’Inter, occhio invece a Martial: il francese piace molto sia a Marotta che ad Ausilio, divisi sul ritorno di Coutinho, ed è tra i papabili (in pole c’è Aubameyang) all’eventuale post Lautaro.

