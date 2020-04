Calciomercato Inter, offerta indecente e addio | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un top della formazione allenata da Antonio Conte che potrebbe essere ceduto nella prossima sessione

Non solo Lautaro Martinez, nel mirino dei top club stranieri ci sono altri giocatori importanti della squadra di Conte. In particolare Skriniar, con il centrale slovacco che interessa soprattutto a Real Madrid e Manchester City. Quest’ultimo, a dire il vero, è molto interessato pure al ‘Toro’ e ad Alessandro Bastoni. Il classe ’99 è un ‘pupillo’ di Antonio Conte, soprattutto un calciatore che l’Inter ritiene incedibile. A inizio estate, infatti, il club si incontrerà con il suo entourage per il rinnovo – con adeguamento al rialzo dello stipendio – del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Marotta spiazzato | Arrivata richiesta shock

Calciomercato Inter, Skriniar meno incedibile di Bastoni: le ultime

Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Tuttosport’, Skriniar è invece meno incedibile dell’ex Atalanta. Per fare a meno del classe ’95, che come Godin (lui destinato di sicuro all’addio) ha avuto diversi problemi nella difesa a tre, nella sede dell’Inter dovrebbe però arrivare una proposta ‘indecente’. In soldoni, almeno 80 milioni di euro, dato che il club considera il calciatore sullo stesso piano dei difensori top d’Europa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, accordo con la Juventus | Ma l’Inter non molla

Calciomercato, rumors respinti | “Voglio vincere all’Inter”