Thuram ceduto in Premier, l’erede è a 2 ore da Milano: “Profilo alla Marotta”

Non serve coprire il prezzo della clausola: il francese ora può uscire con lo sconto, anche perché Marotta ha un obiettivo

Lilian e Khephren vorrebbero Marcus alla Juve. E non è propriamente un mistero. Ciononostante, appare assai complicato che i bianconeri possano farsi avanti per l’attaccante francese dell’Inter. La Juve ha già preso Jonathan David e ora cerca una prima punta…

Eppure si continua a ipotizzare di un sondaggio già fatto o in procinto di essere svolto della Juventus per Marcus Thuram. Eventualità a cui l’Inter avrebbe già risposto avvicinando l’entourage di Dusan Vlahovic. Difficile però pensare che possa esserci un reale interessamento dei nerazzurri per il calciatore serbo (se non come rinforzo a zero e con ingaggio ridotto).

Thuram, data la particolare situazione, non è tuttavia più considerato un incedibile. Le sue ultime prestazioni hanno lasciato un po’ a desiderare. Inoltre, potrebbero esserci evidenti malumori fra giocatore e società dopo l‘accusa di Lautaro dopo la sconfitta con il Fluminense e il like del francese al post piccato di Calhanoglu.

A oggi, Marcus Thuram protebbe lasciare l’Inter per un’offerta importante, sopra i 60 milioni di euro. Secondo Il Giorno, su Thuram, ci sarebbero già un paio di club di Premier (l’Arsenal e il solito United). E in caso di cessione, rispunterebbe un nome già valutato in passato dall’Inter e molto gradito al presidente Marotta.

Un profilo da prelevare non lontano da Milano… Per i nerazzurri il nome giusto potrebbe essere infatti quello di Moise Kean. Il Giorno parla appunto dell’ex Juve come possibile sostituto di Thuram,. “Profilo alla Marotta”, scrive la fonte a proposito dell’attaccante in uscita dalla Fiorentina, che ha una clausola da 52 milioni che scade a metà luglio, e “gradito a Oaktree“, per l’età.

Con la Fiorentina c’è già in ballo il possibile passaggio di Sebastiano Esposito (valutato dai nerazzurri sui 10 milioni). Difficile però penare che la Viola possa accettare l’ex Empoli come contropartita parziale.

Kean per sostituire Thuram: la ricostruzione

L’ipotesi di un addio di Tikus è raccontata anche da La Repubblica, secondo cui l’Inter potrebbe aprire a una cessione per 70 milioni circa. I possibili acquirenti citati sono ancora Manchester United e Arsenal. E pure in questo caso si legge che l’eventuale sostituto sarebbe Moise Kean.

Ma per sfruttare la una clausola rescissoria con la Fiorentina da 52 milioni bisognerebbe concludere la cessione del francese entro massimo due settimane. Thuram ha un contratto in scadenza nel 2028. E costa annualmente 9 milioni circa. Kean a 52 milioni comporterebbe un peso di 10 milioni di ammortamento e almeno 7 di ingaggio lordo. Quindi la spesa sarebbe intorno ai 17 milioni.

Appare dunque complicato pensare che Oaktree avalli il progetto di Marotta. Converrebbe infatti trovare un’intesa con Thuram (sembra che il francese chieda un ritocco allo stipendio). Anche portando a 11 milioni annui circa, per l’Inter Thuram è ancora un affare.

Plusvalenza poco utile

Va ricordato che Kean ha sempre fallito nei grandi club. Magari la sua dimensione giusta è proprio Firenze. Thuram ha dimostrato di essere più forte e più utile tatticamente.

Cedere Thuram a 70 o anche a 60 milioni significherebbe registrare una grande plusvalenza. Cosa che però, adesso, ai nerazzurri interessa relativamente. Le plusvalenze servivano, e parecchio, per mettere delle pezze al bilancio.

Ma ora, grazie ai risultati sportivi, quel discorso è chiuso. E resterà marginale finché ci si qualifica in Champions. Per ora comunque il problema non si pone nemmeno. Magari gli intermediari stanno lavorando davvero per la cessione di Thuram.

Ma all’Inter continuano a non arrivare offerte pesanti. Per lui come per gli altri (vedi Calhanoglu, Bisseck e compagnia bella). Bisogna aspettare delle sorprese.