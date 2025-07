Annuncio Sky, c’è il ritorno di Arnautovic: “È tutto pronto”

Il centravanti austriaco potrebbe tornare all’ex squadra dopo l’addio ai nerazzurri, futuro tutto da scrivere nelle prossime ore

Al pari del collega di reparto Joaquin Correa, visto all’opera con indosso la nuova maglia del Botafogo, anche Marko Arnautovic non ha preso parte alla trasferta negli USA per il Mondiale per Club assieme al resto del gruppo dell’Inter, per motivazioni prettamente contrattuali.

Il centravanti austriaco, infatti, era in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno e non ci sono mai stati margini di discussione per un’eventuale rinnovo.

Il suo percorso era dunque già segnato: restare all’Inter non avrebbe fatto altro che prolungare uno stato di semi-agonia legato a prestazioni troppo altalenanti e occasioni da gol mancate, nonostante sotto la guida di Simone Inzaghi abbia confezionato comunque parecchie presenze rilevanti fra campionato e coppe.

Nelle ultime settimane, ben cosciente dell’imminente rottura con l’Inter, Arnautovic ha seguito un ferreo protocollo d’allenamento per rimettersi in forma il prima possibile. Così da farsi trovare carico per la chiamata di qualunque realtà dovesse palesare il proprio interesse, di qui a breve.

Rapid Vienna su Arnautovic, possibile il grande ritorno dopo più di vent’anni

“Tutto pronto per un nuovo capitolo”, si legge nella didascalia che accompagna l’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Con un simile entusiasmo, nonostante le trentasei primavere segnate all’anagrafe, l’ex Inter potrebbe finire davvero ovunque. L’idea che potesse restare per un’altra stagione in Serie A lo allettava, ma potrebbe non concretizzarsi perché all’orizzonte – come riportato da ‘Sky Sports DE’ – ci sarebbe già un’altra sua ex squadra pronta all’assalto finale.

Esclusa la destinazione Serie A, va esclusa anche l’opzione Bologna.

I felsinei hanno infatti già provveduto a rinforzare il proprio reparto offensivo ingaggiando dal Besiktas nientemeno che il bomber Ciro Immobile e non hanno mai mostrato interesse retroattivo per uno dei centravanti più prolifici della storia recente del club emiliano.

Piuttosto, Arnautovic sarebbe proiettato verso il Rapid Vienna, club che lo ha formato nel settore giovanile nel lontano 2003-2004.

Nella stagione successiva Arnautovic sposò poi il progetto del Floridsdorfer, squadra del quartiere in cui è cresciuto, prima del salto di qualità definitivo al Twente avvenuto nel 2009, da appena diciassettenne.

Vent’anni dopo lui è ancora lì. Tornerebbe nella sua città, dove praticamente tutto è incominciato. Quale modo migliore per chiudere una carriera davvero unica.