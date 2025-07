Inter, operazione da 25 milioni: Valentin Carboni la contropartita

Anche il fantasista nell’affare che porta al nuovo difensore centrale, Leoni non è l’unica opzione sondata finora

Il suo guizzo contro l’Urawa Reds è valso all’Inter una vittoria preziosissima ai fini della qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club.

Quel che però ha contato di più nell’immaginario collettivo e all’interno dello spogliatoio è stato il fatto che Valentin Carboni abbia finalmente ritrovato il sorriso, dopo un’annata complicatissima vissuta in prestito all’Olympique Marsiglia. Vissuta o per meglio dire non vissuta affatto, perché quel maledetto infortunio al crociato ne ha effettivamente compromesso l’intero cammino.

Sarebbe potuta essere un’occasione per rilanciarsi su palcoscenici importanti e far capire anche alla stessa Inter il suo immenso valore. Ora è alle dipendenze di Cristian Chivu con uno spirito differente.

Ha fatto il possibile per lasciare una buona impressione nel corso delle fasi iniziali del Mondiale, nonostante le prestazioni complessive del gruppo non siano sempre state sempre brillanti, e conta di poter dire la sua anche nella fase pre-stagione. Sempre che il mercato, mai domo, non intervenga prima e devii ancora una volta il suo percorso.

Negli ultimi giorni si sono infatti susseguite voci sulle chance di vedere Carboni ancora immerso nel contesto nerazzurro oppure lontano da esso, in una realtà che lo spingerebbe ad esprimere il massimo potenziale.

Al momento l’Inter parrebbe non volersene privare o comunque preferirebbe non perdere il totale controllo sul suo cartellino. Motivo per cui, nell’eventualità di cessione, potrebbero optare per un semplice prestito con opzione inserendovi anche una clausola di riacquisto.

Carboni per De Winter dal Genoa, non tramonta la pista belga se sfuma Leoni

Ciononostante, secondo alcuni rumors, il fantasista argentino potrebbe presto finire invischiato in un’operazione di mercato che condurrebbe in nerazzurro Koni De Winter dal Genoa, per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro.

Il difensore belga resta infatti una delle opzioni principali sondate dalla dirigenza nerazzurra negli scorsi mesi per rafforzare il reparto arretrato e potrebbe scavalcare persino Giovanni Leoni, accostato fortemente all’Inter di recente ma per il quale il Parma resta fermo ancora sui 30 milioni cash.

Sul gioiellino diciottenne, già allenato da Chivu nell’ultima stagione, ci sarebbe oltretutto il Milan: quel tipo di concorrenza scomoda che l’Inter preferirebbe evitare in un testa a testa, specie adesso che sulla panchina rossonera siede di nuovo Massimiliano Allegri.

Per prelevare De Winter, l’Inter lascerebbe dunque Carboni nella mani del Genoa senza ulteriori indugi sul prezzo totale dell’operazione e il Grifone potrà finalmente dire di esser riuscito a portare in squadra un calciatore seguito da tantissimo tempo, al quale si erano avvicinati già la scorsa estate quando ai nerazzurri interessava parecchio Albert Gudmundsson.