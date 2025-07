L’affare chiuso che spinge Dumfries al Barcellona: accade tutto in diretta

25 milioni subito e cessione obbligata. Finisce così? All’Inter ora tremano: il laterale olandese pressato dai catalani

Per spingerlo al rinnovo, l’Inter ha accettato l’introduzione di una clausola di rescissione, da 25 a 30 milioni, esercitabile con varie scadenze nel corso del mese di luglio dai club esteri. E non bisogna guardare solo alla Premier, dato che ora Denzel Dumfries interessa soprattutto al Barcellona.

Già lo apprezzavano come profilo per la fascia, poi dopo la semifinale di Champions League, in Spagna si sono accorti della potenza del laterale destro nerazzurro. Da quel momento in poi vari dirigenti del club catalano hanno cominciato a considerare più seriamente l’idea di puntare all’acquisto dell’ex PSV. In Spagna, sono però soprattutto i media a spingere per vedere Dumfries in blaugrana.

Il noto streamer tifoso del Barcellona, Gerard Romero, ha parlato al telefono con Dumfries durante la diretta streaming di ieri sera. Il laterale olandese non ha voluto rispondere a proposito del proprio futuro: ha detto solo che è in vacanza e che non può parlare…

Nell’esclusiva nostra di ieri abbiamo svelato tutti i dettagli della clausola. Muovendosi entro il 15 luglio, il Barcellona potrebbe soffiare Dumfries all’Inter spendendo solo 25 milioni. Il pagamento dovrebbe però essere in contanti e senza dilazioni. Cosa che per il club catalano, in questo preciso momento, non è così facile.

Niente Nico Williams: il Barcellona punta Dumfries

Sembrava che il Barcellona avesse già deciso di investire su Nico Williams. Ma, alla fine, i blaugrana non sono riusciti ad accontentare l’Athletic né a mettersi d’accordo con il talento. Il laterale spagnolo ha quindi rinnovato con il suo attuale club con fino al 2035. E ora per soffiarlo al Bilbao bisogna pagare la nuova clausola di rescissione superiore ai 75 milioni.

Pare che all’Inter, per ora, siano abbastanza tranquilli: sperano che il Barcellona non si farà avanti e che Dumfries non prema, attraverso il suo nuovo procuratore Mendes, per partire. Ne siamo sicuri? In realtà, è impossibile fare previsioni. Anche perché il Barcellona potrebbe trovare in pochi giorni i fondi utili a concludere l’affare. Basterebbe cedere uno dei tanti esuberi.

Altri pericoli potrebbero sempre arrivare dalla Premier. Presto, potrebbe muoversi anche il Manchester United. In realtà ci sono vari club europei attratti dalla possibilità di attivare la bassa clausola di rescissione presente nel contratto dell’olandese, valida fino a metà luglio.

La posizione dello United

Dumfries è stato un giocatore a lungo inquadrato sul radar del Manchester United. E dopo la sua ultima stagione da 11 goal e 6 assist è diventato un laterale rispettato e ammirato anche dai top club britannici, che in passato lo avevano un po’ snobbato. A bloccare lo United sono probabilmente l’età (l’olandese ha ventinove anni) e il suo stile di gioco, fortemente dipendente dalla fisicità.

Inoltre a Manchester si punta a dar spazio a giovani talenti come Amad e Jaydan Kamason, stellina che dal settore giovanile dovrebbe presto passare a giocare con i grandi. L’arrivo di Dumfries potrebbe togliere loro ulteriore spazio.

Da un punto di vista squisitamente tecnico, l’olandese sembra più necessario al Barcellona… Intanto, il club catalano deve investire anche in attacco, dove la priorità è Rashford dell’Aston Villa. L’Inter sta dunque per perdere uno dei suoi uomini più decisivi senza nemmeno combattere?

Se davvero Dumfries va inserito nel gruppo degli scontenti dopo le critiche pronunciate da Lautaro dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, l’addio potrebbe essere inevitabile. A quel punto difficilmente l’Inter potrebbe sostituirlo adeguatamente. Dan Ndoye del Bologna, seguito l’anno scorso come sostituto ideale di Dumfries, ora costa più di 45 milioni di euro.