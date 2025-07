Blitz in città dell’agente: Vlahovic all’Inter, ecco cosa succede

58 goal in 145 match. A questo pensano i tifosi della Juve quando sentendo parlare del loro incostante e ombroso numero 9

Ex numero 9, con buona probabilità… dato che, quel pesante e importante numero di maglia, in base al sito ufficiale del club bianconero, è già passato a Jonathan David. L’ex Viola, manco a dirlo, non l’avrebbe presa bene. E per mostrare il proprio disappunto avrebbe postato sui social una foto da duro con il numero 9 in un riquadro a lato.

Il 9. Un numero importante per un attaccante. Ma importanti sono anche altri numeri. I numeri di Dusan Vlahovic relativi alle ultime tre stagioni e mezza in serie A si rivelano per esempio parecchio avvilenti. Il serbo, 104 presenze, ha firmato 43 goal, di cui 8 su rigore. La media è di un goal ogni 3 partite con una proiezione di circa 12 reti a stagione.

Ma, a quanto pare, la Juve è vicina a forzare una svolta. L’agente dell’ex Fiorentina sarebbe andato in sede, a Torino, a parlare di futuro. Il club vuole cederlo, ma sul tavolo ci sarebbe anche la risoluzione del contratto. Probabilmente ci sarà un nuovo incontro tra Rustic, l’agente del serbo, e la dirigenza bianconera.

La Juve punta oggi a liberarsi del suo ingaggio (12 milioni l’anno, con lo scatto del famoso bonus). E visto che non arrivano offerte concrete, si ragionerà di altre soluzioni. Anche secondo TuttoSport Ristic e Comolli valuteranno la possibilità di una risoluzione consensuale con un anno di anticipo. E non è esclusa un’importante buonuscita.

Vlahovic a zero, nel 2026 o subito

A zero potrebbe essere un’occasione? A certe condizioni economiche magari sì… Il serbo ha infatti pretese contrattuali che spaventano tutte le squadre di Serie A. L’agente, chissà, potrebbe averne già parlato con Marotta. Per il 2026, in caso di permanenza, o per le prossime settimane, in caso di risoluzione.

Risolvere, in senso stretto e lato. Questo conta per la Juve. Fare passi avanti e non dover più affrontare il caso Vlahovic. Il serbo sembra ormai fuori dal progetto di Tudor. Il suo alto troppo ingaggio e il contratto in scadenza nel 2026 bloccano di fatto il mercato. Ecco perché si valutano due soluzioni: risoluzione anticipata con buonuscita o rinnovo-ponte con prestito.

Si potrebbe ancora trovare un club disposto a un scambio per non fare minusvalenza. Comunque vada, almeno mezzo stipendio, molto probabilmente, dovrebbe sborsarlo sempre la Juventus.

Si pensava che la Juve potesse accontentarsi di 25 milioni per il serbo. Ora invece potrebbe liberarlo anche di fronte a un indennizzo minimo. È stato superato anche il problema di dover definire quanto potesse valere Vlahovic (cartellino più ingaggio) per il mercato.

Parliamo di un classe 2000, ormai trattato da separato in casa, che viene da una stagione con 17 reti (Mondiale per Club compreso). E che nessuno vuole. L’Inter potrebbe muoversi solo a fronte di un accordo molto conveniente dal punto di vista dell’ingaggio e chiarendo da subito la possibile posizione in rosa: Vlahovic potrebbe fare la riserva.

In ogni caso, non è detto che a Chivu piaccia l’idea di avere in rosa il serbo. Uno che alla Juve ha giocato molto spesso solo per sé stesso, pretendendo il passaggio preciso. Meglio un attaccante di manovra o di sacrificio.

Per La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe comunque lavorando sottotraccia per valutare un possibile acquisto a parametro zero. Prima o poi, infatti, Vlahovic, se non sarà ceduto, dovrà liberarsi senza costi di trasferimento. Difficile che i bianconeri riescano a rinnovare l’accordo con il serbo: Vlahovic punta a partire gratuitamente al termine del contratto. O subito.