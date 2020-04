Martinez: il club nerazzurro, per ora, non gli rinnova il contratto

Inter, Lautaro Martinez è sempre al centro degli interessi di diversi club europei in primis il Barcellona. Ma per il momento il club nerazzurro non sembra intenzionato a rinnovare il contratto

INTER MARTINEZ AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, è sempre al centro degli interessi di diversi club europei, che sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. E’ risaputo che il club che maggiormente desidera il giocatore, anche perché molto sponsorizzato dal suo connazionale Leo Messi è il Barcellona e il club spagnolo sta continuando a corteggiare il calciatore argentino e a inviare messaggi all’Inter. Dal canto suo il club meneghino, sembra per ora tranquillo e non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di rinnovare ulteriormente il contratto al suo attaccante. Come ha spiegato ‘Sportmediaset’, al giocatore è già stato aumentato l’ingaggio portandolo da 1,5 milioni di euro a 3 milioni compresi i bonus.

L’Inter ha quindi intenzione di attendere eventualmente l’estate, per sedersi al tavolo e migliorare ulteriormente il contratto in essere.