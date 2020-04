Calciomercato Inter, Icardi da piazzare | Possibile scambio due per uno

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Mauro Icardi. Prende quota la soluzione che condurrebbe a uno scambio con la Juventus

Mauro Icardi sta per tornare in Italia. Ormai sembrano non esserci più dubbi: il Paris Saint-Germain non avrebbe più intenzione di riscattare il centravanti argentino, che a sua volta si sarebbe deciso da tempo a interrompere l’avventura all’ombra della Tour Eiffel. Nessuno potrebbe obbligarlo a restare, anche nel caso il club transalpino decidesse di sfruttare l’opzione d’acquisto e al di là dell’esistenza o meno di una clausola – l’Inter fa sapere che non esiste – che gli permetterebbe di opporsi al suddetto riscatto. In Spagna e non solo, peraltro, sostengono che la moglie-agente Wanda Nara abbia già informato la società dell’emiro circa la volontà di riapprodare nel nostro Paese.

Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus con uno scambio

Oltre al danno, la beffa per il club nerazzurro: perderà i 70 milioni di euro previsti per il riscatto, che sarebbero stati tutta plusvalenza, ritrovandosi in casa un giocatore impossibile da collocare nel progetto sportivo di Antonio Conte. Con la recessione economica, conseguenza dell’emergenza coronavirus, sarebbe complicatissimo per Marotta trovargli una nuova sistemazione a cifre importanti, inoltre l’ex capitano ambirebbe a restare in Serie A.

L’unico club che potrebbe ‘permetterselo’, e con cui flirta da tempo Wanda Nara è la Juventus. Ecco allora, come già scritto da Interlive.it e confermato stamattina dal ‘Corriere dello Sport’, che la soluzione – forse la sola – sarebbe quella di uno scambio, formula che consentirebbe a entrambe le società di non tirare fuori il becco di un quattrino. Non con Dybala, il ‘pallino’ di Beppe Marotta che però dovrebbe rinnovare coi bianconeri, ma con altri due giocatori.

Il Cfo juventino potrebbe mettere sul piatto gente come Higuain, Douglas Costa e Demiral, ma anche Rolando Mandragora che la Juve pare intenzionata a ricomprare. Dall’altra parte, l’Inter potrebbe chiedere Alex Sandro, o magari Bentancurt.

