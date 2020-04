Pupo a Icardi e Wanda Nara: “Vi aspettiamo alla Fiorentina”

Inter, simpatico siparietto al Grande Fratello Vip tra il cantante Pupo l’attaccante Mauro Icardi e la sua procuratrice e moglie Wanda Nara. Intanto il futuro del giocatore è sempre più nebuloso

INTER ICARDI-NARA-PUPO/ Il cantante e noto tifoso della Fiorentina Pupo, è stato protagonista di una simpatica ‘chiacchierata’ durante la puntata del Grande Fratello Vip con Wanda Nara e Mauro Icardi, che erano in collegamento. Il simpatico artista ha detto all’attaccante: “”Vi aspettiamo alla Fiorentina“. Pronta la risposta, un poco stizzita, di Wanda Nara: “Non parliamo di calcio“. Nonostante la procuratrice e moglie del calciatore cerchi di buttare acqua sul fuoco, il futuro dell’attaccante è sempre al centro di tantissime ipotesi di mercato. Sul giocatore, sempre in attesa della decisione finale del Psg, ci sono diverse formazioni come la Juventus, che non ha mai negato il suo interesse per il calciatore e club come Real Madrid e Chelsea.

Naturalmente oltre alle pretendenti, bisognerà vedere quanto influirà sulla valutazione dei calciatori questa sosta prolungata causa Coronavirus, ma soprattutto come verranno conclusi i campionati, per poi eventualmente pensare a quando si potrà ripartire con i prossimi, tenendo conto che ci sarà, si spera, un Europeo da giocare il prossimo anno.