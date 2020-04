Calciomercato, assalto a Nainggolan: ecco l’offerta per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Nainggolan e sul suo futuro che potrebbe essere in un’altra squadra di Serie A dopo l’anno in prestito al Cagliari

La seconda avventura di Nainggolan al Cagliari rischia di finire al termine di questa stagione. Già perché dal club rossoblù non arrivano certezze circa l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino, anche se gli ottimi rapporti tra la società del presidente Giulini e l’Inter non possono far escludere la permanenza in Sardegna del belga ancora con la formula del prestito. Sul centrocampista classe ’88, però, si registra il forte interesse di un altro club della nostra Serie A: la Fiorentina di Rocco Commisso.

Calciomercato Inter, assalto Fiorentina a Nainggolan: le ultime

Stando a ‘La Nazione’, quotidiano di Firenze molto vicino ovviamente all’ambiente viola, la Fiorentina punta a prendere il ‘Ninja’ con la formula del prestito più obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. La proposta potrebbe venir accolta con favore dei nerazzurri, che già avrebbero in mente di provare a piazzare Nainggolan alla Fiorentina seppur nell’ambito dell’affare Chiesa. Per il classe ’97 figlio d’arte è ‘scontro’ con la Juventus, avanti nella corsa al cartellino del ragazzo se non altro perché già in accordo con lo stesso calciatore sulla base di un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

Ma i ‘gigliati’ preferirebbero venderlo all’Inter, ecco perché Marotta e Conte – che potrebbe far giocare Chiesa da tornante di destra nel suo 3-5-2 – non hanno mollato ancora la presa. La ‘Beneamata’ è molto interessata pure a un altro giocatore viola, per la precisione a Gaetano Castrovilli che ha una valutazione di circa 50 milioni di euro.

