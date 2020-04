Calciomercato, agente Lautaro: “Sta bene all’Inter” | Poi fa una rivelazione

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle nuove dichiarazioni dell’agente dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez

“Non sappiamo niente di quello che sarà il suo futuro”. Al programma ‘Planeta947’ in onda sull’argentina ‘947 FM RADIO’, l’agente di Lautaro Martinez respinge ancora una volta le voci di calciomercato che danno l’attaccante argentino diretto al Barcellona: “Con lui non sto parlando di un trasferimento in un altro club, così come del suo contratto con l’Inter. Mi hanno chiamato tantissime persone dalla Spagna, dall’Italia e dall’Inghilterra – ha poi ammesso Beto Yaque – sentiamo i rumors, però ripeto non sappiamo niente del suo futuro. Parliamo con varie persone di alcuni club, ci siamo incontrati per rispetto e per conoscerci, ma niente di formale. Lui sta bene all’Inter, vuole solo giocare e fare gol“.

