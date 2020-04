Sillman: “Niente ICC la salute di giocatori, staff e tifosi è fondamentale”

Inter, anche il torneo estivo International Champions Cup questa estate non verrà disputato a causa del Coronavirus. Impossibile organizzare la manifestazione quando non ci sono certezze sia sulla fine di questa situazione, che su quella dei tornei nazionali e internazionali

INTER SALTA ANCHE L’ICC/ L’appuntamento estivo pre campionato che tutti i tifosi guardavano sempre volentieri, visto che regalava sfide da Champions League anticipate, l’International Champions Cup, questa estate non verrà disputata. Il Ceo di Relevent Sports Danny Sillman, ha informato che la manifestazione questa estate non avrà luogo a causa del Coronavirus e anche perché probabilmente quelle date potrebbero essere utilizzate per terminare la stagione, che è ferma da marzo. Queste le sue spiegazioni in merito: “La mancanza di chiarezza su quando potrebbero essere revocate le misure di distacco sociale e di isolamento e l’incertezza che circonda il calendario mondiale del calcio, con la possibilità di vedere i campionati nazionali europei e i tornei Uefa giocarsi durante il mese di agosto, significa che è impossibile pianificare la International Champions Cup maschile quest’estate. Abbiamo il cuore spezzato per le migliaia di persone che sono morte a causa della terribile malattia COVID-19 e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti in questo momento difficile. La salute e la sicurezza dei giocatori, dello staff, dei tifosi e di tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre partite è sempre fondamentale“.

Probabilmente anche l’analogo torneo femminile non potrà essere svolto, mentre sperano di riuscire a far disputare quello ICC Futures, che riguarda le formazioni giovanili, che invece è previsto per il prossimo inverno e si svolgerà in Florida.