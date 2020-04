Berti: “Questo campionato non finirà mai, così come le Coppe”

Inter, l’ex centrocampista Nicola Berti compie oggi 53 anni. Intervistato da Sport Mediaset ha voluto dare un consiglio e confermare Antonio Conte come l’allenatore perfetto per la sua ex squadra

INTER BERTI INTERVISTA-COMPLEANNO/ L’ex centrocampista dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni compie oggi 53 anni. Nicola Berti, in nerazzurro dall’estate 1988 al gennaio 1998 quando passò al Tottenham, è stato intervistato da Sport Mediaset. L’ex giocatore, anche lui costretto in casa in quarantena dal Coronavirus, ha voluto esordire con un consiglio e ha datto: “Meglio rimanere in casa, ragazzi”. Poi ha iniziato a parlare della sua ex squadra e ha dichiarato: “Conte è l’uomo giusto al momento giusto, abbiamo giocato insieme anche in Nazionale, era la mia riserva – aggiunge ridendo -. Siamo forti e lui è la persona perfetta“.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, nonostante si comincino a vedere delle possibili date, l’ex calciatore resta scettico e ha affermato: “Questo campionato non finirà mai, così come le Coppe. La cosa importante è la salute, se ne riparlerà l’anno prossimo, credo”. La redazione di Internews comunque, ne approfitta per augurargli buon compleanno.