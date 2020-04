Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Lautaro Martinez mettendo in evidenza la richiesta provocatoria dei nerazzurri

Il Barcellona aumenta il pressing per Lautaro Martinez. In Spagna e non solo riparlano di un accordo già raggiunto con l’entourage dell’attaccante sulla base di un contratto quinquennale tra i 7 e i 10 milioni di euro a stagione. Come scritto da Interlive.it all’inizio di aprile, il club nerazzurro non intende privarsene a meno che venga pagata la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro e valevole solo per l’estero oltre che dal 1° al 15 luglio. In caso però di ulteriori difficoltà per il rinnovo, ecco che potrebbe aprire alla sua partenza a una cifra inferiore in un’operazione comprensiva di contropartite tecniche.

Calciomercato Inter, richiesta scambio shock per Lautaro

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, la società blaugrana preme per mettere le mani su quello che considera l’erede perfetto di Luis Suarez, così l’Inter ha nuovamente formulato una richiesta clamorosa o meglio dire provocatoria: ‘in cambio di Lautaro, dateci Griezmann‘. Il francese viene dato in partenza ma chiaramente il suo approdo in nerazzurro – ad oggi – è da ritenersi impossibile considerato che il suo ingaggio raggiunge i 17 milioni di euro a stagione. A meno che non accetti di ridurselo, fino ai circa 10 che guadagna Eriksen, attualmente il giocatore più pagato della rosa interista. Il futuro del Campione del Mondo potrebbe essere verosimilmente al Paris Saint Germain, oppure al Manchester United.

Tornando all’affare Lautaro, che ricordiamo essere nel mirino pure del Chelsea e del City di Guardiola, alla fine l’Inter potrebbe ‘accontentarsi’ di una novantina di milioni più Vidal come contropartita. Il cileno, del resto, è ancora in cima ai desideri di Conte.

