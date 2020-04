Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di un talento argentino finito nel mirino della dirigenza nerazzurra

L’Inter è interessata a un altro talento argentino. Si tratta di Agustin Urzi, esterno in forza al Banfield: “I nerazzurri, Boca, Racing, River Plate, Roma, Benfica, Atletico Madrid e non ricordo più chi altri hanno fatto dei sondaggi – ha detto lo stesso classe 2000 in una diretta Instagram con ‘TNT Sports’ – Forse sulle mie tracce c’è anche la Fiorentina, comunque la maggior parte degli interessamenti arrivano dall’Italia. Hanno tutti parlato con il mio rappresentante e il club”, ha precisato in conclusione. Il 19enne di Lomas de Zamora, in possesso di passaporto italiano, ha una valutazione di circa 10 milioni.

