Calciomercato, annuncio a sorpresa | “Firma con l’Inter in estate”

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni dell'agente di un giovanissimo talento bulgaro in procinto di trasferirsi in nerazzurro

Il calciomercato è più vivo che mai anche in piena emergenza coronavirus. Proprio in queste ore si è venuto a sapere che l’Inter ha messo a segno un colpo in prospettiva futura. A svelarlo l’agente del giovanissimo talento che il club targato Suning ha strappato al Botev Plovdiv e a una folta concorrenza. Parliamo di Nikola Iliev, centrocampista offensivo bulgaro classe 2004: “Abbiamo pensato che l’Inter fosse il posto giusto per lui – le parole di Kaloyan Ivanov, procuratore del ragazzo, ai microfoni di ‘Novapress’ – Il direttore sportivo (con riferimento ad Ausilio, ndr)doveva venire in Bulgaria, ma a causa del coronavirus la sua visita è saltata. Se tutto va bene, firmerà con i nerazzurri in estate”.

Calciomercato Inter, Iliev in nerazzurro: affare in prospettiva

“Siamo pronti a separarci da Botev in modo normale, non ci saranno problemi – ha aggiunto Ivanov – Il club sarà naturalmente contento. C’era interesse anche da parte di Levski, CSKA e Ludogorets, però il nostro desiderio è sempre stato quello di proseguire all’estero. Se avremo tale opportunità, la coglieremo”. Il classe 2004 potrebbe venir inserito nella Berretti di mister Zanchetta.

