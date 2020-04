Calciomercato Inter, assalto a Brozovic | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Marcelo Brozovic e sul tentativo di un top club europeo di mettere le mani sul suo cartellino

Marcelo Brozovic è uno dei pilastri dell’Inter targata Conte. Non a caso Suning vuole tenerselo stretto e cominciato a discutere col suo entourage per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2022 con annesso innalzamento dell’attuale ingaggio (3,5 netti) e soprattutto della clausola risolutiva adesso fissata sui 65 milioni di euro. I nerazzurri temono l’assalto di qualche top club, assalto che stando a ‘Libero’ è già partito con protagonista il Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Inter, trattativa Liverpool con agente Brozovic

Secondo il quotidiano, citato dal ‘Daily Express’ i ‘Reds’ stanno già discutendo con l’agente del registra croato il possibile trasferimento in Inghilterra. Klopp vuole rinforzi importanti per il centrocampo e Brozovic, evidentemente, figura sulla sua lista della spesa. Il Liverpool potrebbe non farsi tanti problemi a pagare la clausola, che l’Inter però punta ad innalzare se non a eliminare del tutto nel più breve tempo possibile. Marotta e Ausilio si ‘scontrano’ con gli inglesi anche per Timo Werner, attaccante del Lipsia che ora per ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe in cima alle preferenze interista per il posto Lautaro.

