Calciomercato Inter, occhio a Kessie | Doppia ipotesi di scambio

Le ultime di calciomercato Inter rilanciano il nome di Franck Kessie che piace molto ad Antonio Conte. Possibile scambio



Vidal, Milinkovic-Savic e forse Paul Pogba sono i nomi che l’Inter tiene in considerazione per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Parliamo nel caso di eventuali titolarissimi, ma in ottica innalzamento del livello generale della rosa, il club nerazzurro valuta anche profili che Antonio Conte potrebbe impiegare come alternative. Nella lista potrebbe ancora esserci Franck Kessie.

Calciomercato Inter, ritorno su Kessie: due nerazzurri sul tavolo

L’ivoriano non è incredibile per il Milan e per lui è stato già fatto un timido tentativo a gennaio quando coi rossoneri Marotta o chi per lui parlava di Politano. Uno scambio tra le due milanesi ha possibilità di tornare a galla nella finestra ventura, con il club targato Suning che può proporre due ipotesi di scambio: la prima con Matias Vecino, a maggior ragione se sulla panchina dei rossoneri dovesse accomodarsi Spalletti; la seconda con Lazaro che il Newcastle (vicino al cambio di proprietà) potrebbe non riscattare e dunque fare ritorno a Milano. Rangnick, ad oggi ancora in pole per il post Pioli, lo conosce e apprezza tantissimo fin dai tempi in cui, praticamente da ragazzino indossava la maglia del Salisburgo e il tedesco era direttore sportivo dello stesso club austriaco marchiato Red Bull.

In entrambe le ipotesi di scambio, l’Inter dovrebbe aggiungere del cash: con Vecino, che piace anche al Napoli e a diversi club stranieri, una decina di milioni, con Lazaro invece circa la metà.

