Calciomercato Inter, contratto pronto | Ma l’affare è a rischio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sui nuovi possibili colpi a zero del club nerazzurro. Marotta ha in mente di piazzarne tre, però ci sono degli ostacoli

Uno in difesa e due in attacco. Beppe Marotta punta a piazzare tre colpi a costo zero in vista della prossima stagione. Per il reparto arretrato il nome è quello di Vertonghen, belga di 32 anni in scadenza col Tottenham. Su di lui è piombata la Roma, ma la ‘carta’ Lukaku metterebbe del tutto al sicuro i nerazzurri. Il bomber di Antwerpen potrebbe risultare decisivo pure per mettere a segno il colpo Mertens: il classe ’87 sarebbe tornato fattibile dopo che il rinnovo col Napoli è diventato di nuovo complicato.

Calciomercato Inter, il Chelsea frena l’affare Giroud

Per l’attacco, oltre a Mertens, l’Inter può chiudere pure per Giroud. Il bomber francese era ed è tutt’ora il preferito da Conte per il ruolo di vice Lukaku. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe già pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione, ma paradossalmente l’affare rischia di saltare. Il Chelsea, infatti, avrebbe un’opzione per prolungare unilateralmente il suo contratto per un’ulteriore stagione.

Le possibilità che venga sfruttata sono alte, visto che in Premier League – come in tutti i principali campionati europei – si potrebbe tornare a giocare oltre il mese di giugno.

