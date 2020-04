Rossi a Vieri: “Era davvero bella quell’Inter con te e Ronaldo”

Inter, botta e risposta su Instagram con Christian Vieri e Valentino Rossi in collegamento. I due sportivi si sono scambiati complimenti e hanno ricordato la squadra nerazzurra in cui ha militato l’ex attaccante

INTER VIERI E ROSSI SU INSTAGRAM/ Sono due campioni sportivi di discipline diverse, uno motociclista e l’altro calciatore, ma la passione per due colori li accomuna: quelli del cielo e della notte. Valentino Rossi e Christian Vieri hanno fatto una simpatica diretta su Instagram e si sono dati appuntamento per un incontro post Coronavirus al Meazza. L’ex attaccante, ha esordito con dei complimenti per il suo collega di tifo e ha detto: “Tu sei stato il più grande della storia in uno sport, come Messi, come Federer. Nessuno è più forte di te, sei stato il re dei re per più di vent’anni. Come ci si sente?”. Pronta la risposta del motociclista che ha detto: “Il più grande della storia non so, diciamo uno dei più bravi. Ma dà gusto, tu lo sai come ci si sente”. Che poi ha aggiunto: “Ho visto Recoba prima in chat, è il giocatore preferito di mio padre Graziano. Grande mancino, anche io lo sono quando gioco a calcio”. Vieri ha prontamente confermato dicendo: “I mancini sono avanti. Anche io tiro col sinistro, il destro è inguardabile come quello del tuo amico Materazzi. Recoba? Mi ha fatto fare il 90% dei gol all’Inter. Era bello quel periodo, c’era una bella atmosfera; c’eravamo io, il Chino, Ronaldo, Baggio, Zamorano, Ventola. Era figo, lo stadio sempre pieno. Già quando ci scaldavamo era una bolgia“.

