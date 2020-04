Calciomercato, grande proposta per Tonali | Inter spiazzata

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Tonali per il quale è partito all’assalto un top club europeo mettendo sul piatto un’offerta importante

Nei giorni scorsi Sandro Tonali, il talentuoso centrocampista del Brescia è stato dato in direzione Inter, poiché convinto dal progetto nerazzurro. Beppe Marotta, è stato scritto, avrebbe sconfitto o quasi la concorrenza della Juventus e dei top club stranieri, con il via libera del presidente Steven Zhang a chiudere anche con Massimo Cellino sulla base di 40 milioni di euro più altri dieci di bonus per complessivi 50.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, addio improvviso: accordo ufficiale

Calciomercato Inter, colpo Tonali può saltare: blitz del Barcellona

L’operazione Tonali sarebbe però a forte rischio. Motivo semplicissimo: sul classe 2000 nativo di Lodi è piombato con decisione nientemeno che il Barcellona. Stando al ‘Corriere della Sera’ il club blaugrana avrebbe presentato una proposta da 60 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, considerato uno dei talenti più puri e con potenziale da top non solo del calcio italiano ma anche di quello europeo, più due baby contropartite: a quanto pare un centrocampista e un terzino sinistro. Per gli spagnoli sarebbe il degno erede di Busquets, forse anche di un certo Andres Iniesta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, contatti per il super colpo | I dettagli

Calciomercato Inter | ‘Doppio gioco’ di Raiola