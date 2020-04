Eurobet: più probabile Messi che Tonali in nerazzurro

Inter, secondo gli scommettitori la probabilità che Messi vestirà la maglia nerazzurra è più alta di quella che lo farà Tonali. Secondo gli scommettitori l’ex Brescia andrà alla Juventus

INTER SCOMMETTITORI MESSI E TONALI/ Con quasi tutti i campionati fermi, a parte quello Bielorusso e qualcuno in Asia, gli scommettitori incalliti stanno puntando sui futuri movimenti di mercato. Eurobet ha voluto dare alcuni aggiornamenti sulle ipotesi che gli scommettitori stanno facendo sul futuro di alcuni calciatori, in vista della prossima stagione e del calciomercato estivo. Una curiosa statistica ha riguardato Lionel Messi che, secondo gli scommettitori, qualora il campione argentino dovesse lasciare il Barcellona, indicherebbero in pole position per prenderlo l’Inter. La squadra nerazzurra è stata scelta dal 62% degli scommettitori, nettamente dietro c’è il Napoli con il 19%, mentre solo il 4% ha scommesso sul giocatore del Barcellona alla Juventus.

Discorso diverso per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali che, per gli scommettitori, è quasi certo che andrà alla squadra bianconera visto che ben l’81% ha puntato su questa possibilità, mentre solo l’11% lo vede la prossima stagione con la maglia nerazzurra.