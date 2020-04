Calciomercato Inter, colpo in attacco | Affare da 30 milioni

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’attacco e su un giocatore che si avvicina sempre di più al club nerazzurro

L’Inter vuole rafforzarsi anche in attacco considerate le partenze di Sanchez ed Esposito, ma forse anche di quella di Lautaro Martinez. Antonio Conte vuole anzitutto un vice Lukaku, per la precisione Giroud: nel contratto col Chelsea in scadenza a giugno, però, sarebbe presente una clausola che consentirebbe ai ‘Blues’ di rinnovarlo fino al 2021. Nei giorni scorsi dall’Inghilterra sono comunque giunte conferme a proposito della possibile se non molto probabile permanenza a Londra del classe ’86 di Chambery.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, vice Handanovic | Idea a costo zero

Calciomercato Inter, Mertens si riavvicina: i dettagli

Giroud sembra allontanarsi, mentre a quanto pare si avvicina un altro potenziale colpo a costo zero: parliamo naturalmente di Dries Mertens. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno i nerazzurri molto avanti con il belga, che qualche settimana fa veniva dato a un passo dal prolungamento col Napoli. Adesso i rapporti con De Laurentiis si sarebbero riaffreddati e così la pista Inter diventa nuovamente concreta.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, triplo colpo in Serie A | Cifra shock

Al classe ’87, compagno di Lukaku in Nazionale e da tempo individuato come ideale sostituto di Sanchez, dovrebbe esser stato proposto un contratto triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 30 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, idea clamorosa | “Scambio con Pogba”

Calciomercato Inter, Icardi alla Juve | Prezzo shock