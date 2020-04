Calciomercato Inter, Juventus clamorosa | ‘Scippo’ a Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il presunto ingresso in scena della Juventus per un altro importante obiettivo dei nerazzurri

E’ guerra sul calciomercato tra Juventus e Inter. Secondo ‘Sportmediaset’ i bianconeri starebbero tentanto di mettere le mani su Dries Mertens, in scadenza col Napoli e come noto obiettivo concreto dei nerazzurri per l’attacco. Per il belga si sarebbe mosso in prima persona Maurizio Sarri, suo ex tecnico in azzurro. In verità le chance di convincere il classe ’87 di Leuven a firmare per la società presieduta da Andrea Agnelli sono molto scarse: l’ex PSV non vorrebbe infatti ‘tradire’ i tifosi partenopei, come ha fatto invece Higuain. L’Inter sarebbe quindi ancora in pole qualora non dovesse prolungare con il club di De Laurentiis: pronto per Mertens un triennale da 30 milioni di euro complessivi.

Calciomercato Inter, la Juventus tenta Vidal: ‘sgarbo’ a Conte

Non solo Mertens, la Juventus sarebbe entrata in scena anche per un altro grande obiettivo dell’Inter: Arturo Vidal. Secondo le indiscrezioni di mercato riportate da ‘Don Balon’, il centrocampista cileno avrebbe ricevuto pure una proposta dalla sua ex squadra. Per il suo eventuale ritorno a Torino risulta esserci anche il benestare di un certo Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che il classe ’87 di San Joaquin è in uscita dal Barcellona, il quale per il suo cartellino potrebbe chiedere non più di 10-12 milioni di euro. Antonio Conte lo vuole dalla scorsa estate e probabilmente l’Inter è e sarà anche in estate la prima scelta del cileno.

