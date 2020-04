Kean: il calciatore fa infuriare la dirigenza dell’Everton

Inter, l’attaccante Kean la combina grossa organizzando un party a casa sua e postando le foto su Instagram, incurante della situazione coronavirus. La risposta dell’Everton non si è fatta attendere

INTER KEAN AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Everton Moise Kean l’ha combinata grossa. Il giovane calciatore ha organizzato un party a casa sua, incurante dell’ordine di quarantena imposto ai giocatori della squadra e naturalmente, ai cittadini della città dei Beatles. Inoltre ha postato sul suo profilo Instagram le foto della festa, che è terminata alle sei del mattino. Il club inglese ha già pronte diverse sanzioni per il giocatore, che potrebbero non fermarsi ad una semplice multa. Queste le dichiarazioni della società inglese in merito alla vicenda, riportate direttamente dai tabloid d’oltremanica: “L’Everton Football Club è rimasto scioccato nel venire a conoscenza che un giocatore della prima squadra ha ignorato le ordinanze del Governo e la politica del club in relazione all’emergenza coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il calciatore e ha chiarito che tali azioni sono assolutamente inaccettabili. Everton ha regolarmente sottolineato l’importanza di seguire tutte le linee guida del governo – comprese le regole e i consigli all’interno e all’esterno della casa – attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori“.

Il giovane calciatore interessa a Inter e Roma, ma questo comportamento, se da una parte potrebbe dare maggiori possibilità di manovra per una trattativa per riportarlo in Italia, potrebbe anche rivelarsi contro producente visto che a Conte certi atteggiamenti non piacciono.