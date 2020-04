Calciomercato Inter | Mertens può sbloccare il vice Lukaku

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Dries Mertens e sull’intreccio con la big della Premier League e il vice Lukaku prescelto da Conte

Super intreccio col Chelsea. Oggi il club londinese ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto – fino al giugno 2021 – di Olivier Giroud. Sfuma così, per l’Inter, il colpo a zero per l’attacco. Ma il bomber francese, scelto da Conte per il ruolo di vice Lukaku, potrebbe ancora lasciare i ‘Blues’ e trasferirsi a Milano attraverso un indennizzo. Il tutto, però, a una condizione ben precisa: come riporta ‘Sky Sport’, la firma di Mertens proprio con la squadra allenata da Lampard.

Il Chelsea è tornato a farsi sotto per il belga in scadenza col Napoli, come noto anche lui grande obiettivo dei nerazzurri. Quindi, riassumendo, solo uno tra Giroud e Mertens (nel mirino anche della Roma) potrebbe vestire la maglia dell’Inter.

