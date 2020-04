Anelucci: “Cavani è un animale dal punto di vista mentale”

Inter, Anelucci l’ex agente di Efison Cavani ha voluto dare la sua opinione sulla possibilità che l’attaccante del Paris Saint-Germain possa tornare in Italia e accasarsi alla squadra milanese

INTER EX AGENTE CAVANI DICHIARAZIONI/ La notizia di mercato, che riguarda la possibilità che Edison Cavani possa tornare in Italia e accasarsi all’Inter, è stata al centro delle ultime notizie da parte dei mass media. In merito a questa possibilità Claudio Anelucci, ex agente del Matador, è stato intervistato da Radio Sportiva ed è apparso piuttosto scettico, facendo questa dichiarazione in merito: “Una trattativa mediatica e niente di più, per ora”. Poi ha voluto aggiungere: “Non ha avuto infortuni importanti, è un calciatore integro. Soprattutto è un animale dal punto di vista mentale, ha sempre fame di gol. Non conosco le idee dell’Inter ma se ha già Lukaku, Martinez e Sanchez l’operazione Cavani non è semplice”.