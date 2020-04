Emergenza coronavirus | Ligue 1 sospesa definitivamente

Le ultime news legate all’emergenza coronavirus mettono in evidenza la sospensione definitiva del massimo campionato francese in cui milita Mauro Icardi

La Ligue 1 chiude definitivamente i battenti, almeno per questa stagione. Davanti all’Assemblea nazionale, il primo ministro della Francia Edouard Philippe ha difatti ufficializzato la sospensione definitiva del massimo campionato francese a causa dell’emergenza coronavirus. “La stagione 2019-2020 non potrà riprendere“, la netta dichiarazione del premier transalpino.

Da capire se verrà o meno assegnato il titolo al PSG di Mauro Icardi, primo con 12 punto di vantaggio (e una gara in meno) sulla seconda, il Marsiglia di Garcia (56 punti). In Champions, insieme a Paris Saint-Germain e OM, finirà il Rennes terzo in classifica con 50 punti. Fuori dall’Europa Lione, Monaco e Bordeaux, mentre in Ligue 2 andranno Nimes, Amiens e Tolosa. Il calcio in Francia è destinato a ripartire ad agosto, sempre se l’emergenza coronavirus si sarà placata del tutto.

