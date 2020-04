Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il piano clamoroso dei nerazzurri per quanto riguarda l’attacco con Brozovic utilizzato come contropartita

Marcelo Brozovic è, dopo Lautaro Martinez, il giocatore dell’Inter con più pretendenti sul calciomercato. Il maggiore sembra essere il Liverpool di Jurgen Klopp, come confermano le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Il club nerazzurro è comunque al lavoro per blindare il croato, elemento indispensabile per Conte, con un nuovo contratto sprovvisto se possibile di clausola risolutiva. Nell’attuale, in scadenza nel giugno 2022, è presente e pure fissata a una cifra tutt’altro impossibile per i ‘Reds’ così come per gli altri top club europei: circa 60 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato, clamoroso nome per l’attacco: Inter pronta a ‘sacrificare’ Brozovic

Ma Brozovic potrebbe anche essere ‘sacrificato’ per un super colpo, finendo proprio al Liverpool. Già perché, stando a ‘7 Gold’, per sostituire Lautaro Martinez l’Inter starebbe pensando nientemeno che a Mohamed Salah. A quanto pare il club inglese avrebbe deciso di privarsi dell’egiziano, che i nerazzurri provarono a prendere alcuni anni fa prima che andasse alla Roma. Il 27enne è valutato sui 150 milioni di euro, prezzo che Marotta e Ausilio potrebbero provare ad abbassare proprio con Brozovic.

Inutile ma doveroso dirlo, l’operazione sarebbe ai limiti dell’impossibile considerati anche lo stipendio dell’ex giallorosso (quasi 12 milioni) e soprattutto la concorrenza di club come Real Madrid e City.

