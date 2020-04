Tolisso: tante ipotesi una sola cosa sicura…

Inter, il centrocampista del Bayern Monaco Tolisso, ha avuto problemi di ambientamento in Germania. Il calciatore vuole cambiare squadra e l’ipotesi ha creato l’opinione di un possibile scambio con Perisic

INTER TOLISSO PERISIC AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista Corentin Tolisso vuole lasciare il Bayern Monaco. Il giocatore non è riuscito ad ambientarsi e quindi ha chiesto di poter cambiare squadra. Il club tedesco sembrerebbe intenzionato a riscattare Ivan Perisic, ed è da qui che è nato l’aggancio che ha fatto partire la ridda di voci di un possibile scambio con l’Inter. Come ha spiegato Sky Germania, per il momento, si tratta di un’ipotesi di mercato che non ha alcun fondamento. Il club di Monaco di Baviera e quello di Milano, non si sono ancora sentiti per imbastire un’eventuale trattativa in questo senso. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus | Ligue 1 sospesa definitivamente

Calciomercato, 124 milioni di euro | Inter ‘spaventata’

L’unica cosa certa è che l’ex calciatore del Lione, difficilmente l’anno prossimo vestirà ancora la maglia della formazione teutonica.