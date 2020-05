Lautaro Martinez avrebbe chiesto all’Inter di essere ceduto al Barcellona. Per la sua sostituzione i nerazzurri penserebbero soprattutto a Timo Werner. Adesso il tedesco in forza al Lipsia potrebbe essere più vicino visto che il Liverpool di Jurgen Klopp sembra aver chiuso per un altro giovane e ambito attaccante. Ecco tutti i dettagli.

