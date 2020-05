Pasculli: “Icardi alla Juve si andrebbe a scontrare con Ronaldo”

Inter, l’ex attaccante Pedro Pasculli ha voluto dare un parere sul possibile futuro di Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Secondo l’ex giocatore il primo andrà al Barcellona, mentre non vede bene il secondo alla Juve

INTER PASCULLI SU LAUTARO E ICARDI/ L’ex attaccante argentino Pedro Pasculli, per ben 7 anni al Lecce dal 1985 al 1992 e Campione del Mondo con l’Argentina nel 1986, è stato intervistato durante il programma ‘Taca La Marca’ in onda su Radio Musica Television. L’ex calciatore ora allenatore, ha voluto dare un parere sui due attaccanti dell’Inter più chiacchierati: Lautaro Martinez e Mauro Icardi in prestito al Psg. Queste le sue parole sull’ex Racing: “Se ne sta parlando molto di Lautaro, sinceramente penso che andrà via. Secondo me vorrebbe giocare a Barcellona con Messi, sicuramente si dovrà adattare alla Pulce, ma chiunque sarebbe disposto a sacrificarsi pur di giocare con il talento argentino”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Per quanto riguarda l’ormai ex idolo dei tifosi nerazzurri, il suo connazionale ha dichiarato: “Una futura cessione di Higuain potrebbe fare spazio ad Icardi alla corte di Sarri, magari il Pipita sta pensando di tornare a giocare in patria. Bisogna valutare se l’ex Inter sia compatibile con Ronaldo, la Juventus cerca sempre attaccanti che possano liberare spazio al portoghese. Al giocatore del PSG piace stare in area di rigore e si andrebbe a scontrare con Ronaldo“.